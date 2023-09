Ziobro o filmie „Zielona granica”. „Nie sądziłem, że Polacy będą tworzyć filmy na nazistowski wzór”

Film „Zielona granica” Agnieszki Holland przedstawia fabularyzowaną wersję wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, zgodnie z którą polska Straż Graniczna bez litości obchodzi się z próbującymi przedostać się do naszego kraju migrantami. Zarówno reżyserka, jak i wielu aktorów grających w filmie, takich jak Maja Ostaszewska czy Maciej Stuhr, nie ukrywa swoich krytycznych wobec rządu i Prawa i Sprawiedliwości poglądów. Na temat samego filmu postanowił wypowiedzieć się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Otwierając w Nowym Łupkowie (województwo podkarpackie) zawody strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu „Karpaty” - „Łupkowskie Strzelby” 2023, Ziobro podziękował wszystkim funkcjonariuszom polskich służb każdego rodzaju. Następnie przeszedł do oceny filmu Agnieszki Holland.

Ziobro: Funkcjonariusze SG chronią granic. Zasługują na prawdę, a nie obrzydliwy film

- Dziś, niestety, szarga się polski mundur i czynią to środowiska polityczne, zaplecze polityczne jednej z partii politycznych. Pani Agnieszka Holland, która bardzo wyraźnie opowiada się i wskazuje na szefa PO Donalda Tuska, jako swojego kandydata w najbliższych wyborach parlamentarnych, zdecydowała się przygotować film, który w sposób całkowicie kłamliwy i nieprawdziwy pokazuje polskich żołnierzy, funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Straży Granicznej – mówił minister.

Film Agnieszki Holland „Zielona granica" to haniebny atak wymierzony w podstawowe interesy bezpieczeństwa RP i uderzenie w morale polskich służb.

- Stoją w ciężkim umundurowaniu, z kamizelką kuloodporną na słońcu, ale stoją także w deszczu, kiedy jest zimno, w nocy i w ten sposób służą Polsce. A pani Holland, reżyser znana na cały świat, chce ich przedstawić jako bandytów i sadystów, którzy celowo uszkadzają termos, po to, aby szkłem uchodźcy się kaleczyli, którzy wyrzucają w ciąży kobietę, która spada za płot i krwawi – mówił dalej Ziobro.

Ziobro o filmie Holland. "Film zrobiony przez Polaków, na wzór ZSRR albo III Rzeszy"

"Propaganda Łukaszenki docenia treści zawarte w filmie Holland, ponieważ zawiera on przekaz spójny z działaniami informacyjnymi Białorusi i Rosji przeciwko Polsce" – podkreśla Stanisław Żaryn.

Ministrowi Ziobro wtórował Stanisław Żaryn. Napisał on w czwartek, że nie było żadnego kontaktu ze strony twórców filmu ze Strażą Graniczną. Zdaniem Żaryna, twórcy „Zielonej granicy” czerpali inspirację z białoruskiej propagandy. "Znany publicznie fragment, w którym oskarża się polskich funkcjonariuszy o przerzucanie ciężarnej kobiety przez barierę graniczną, to jeden z elementów, który został wprost zaczerpnięty z kłamliwych doniesień medialnych. To element manipulacji, których celem było wymuszenie na Polsce otwarcia granicy" – skwitował Żaryn.