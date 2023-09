Szef MON: film "Zielona granica" jest wykorzystywany w kampanii wyborczej

W środę pod przewodnictwem szefa MON Mariusza Błaszczaka w Krynkach (Podlaskie) obradował Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. W posiedzeniu wziął również udział m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. Na wspólnej konferencji ministrów po posiedzeniu komitetu, szef MON poinformował, że przyjęto uchwałę ws. ochrony dobrego imienia żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy SG, Policji i innych służb, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo granicy z Białorusią.

"To ostre słowa, ale na takie oszczerstwa trzeba ostro reagować" - mówią związkowcy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Chcą zniechęcić do oglądania filmu "Zielona granica" Agnieszki…

- To bardzo ważne w kontekście prezentacji filmu pani Agnieszki Holland. Filmu uderzającego w honor, dobre imię Polski, w honor i dobre imię żołnierzy Wojska Polskiego , funkcjonariuszy SG czy funkcjonariuszy polskiej policji - mówił szef MON w Programie I Polskiego Radia, odnosząc się do filmu pt. "Zielona granica". Ocenił, że film Holland jest kłamliwym filmem wymierzonym w morale polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

Moralnym obowiązkiem Tuska i Trzaskowskiego jest przeproszenie polskich żołnierzy

Dopytany, czy można spodziewać się ataku, elementu wojny hybrydowej tuż przed wyborami, szef MON wskazał, że "liczymy się z takimi prowokacjami". Zapewnił jednak, że prowadzone są działania mające na celu dodatkowe wzmocnienie granicy, uprzedzające to, co może się wydarzyć. "Musimy się liczyć z prowokacjami ze strony Kremla. A pani Holland swoim filmem wpisuje się w to wszystko, co robi Kreml. Sądzę, że Putin będzie chciał wynagrodzić pani Holland, bo rzeczywiście bardzo Putinowi i propagandzie rosyjskiej, antypolskiej pomaga" - zaznaczył.

rs