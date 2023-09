„Ojkofobiczna produkcja”. Wiceminister kultury: Film Holland zdobyłby wszystkie nagrody na festiwalu w Mińsku i w Moskwie

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin ocenił w Radiowej Trójce, że film Agnieszki Holland „Zielona granica” jest propagandową i ojkofobiczną produkcją.

Jarosław Sellin zwrócił uwagę, że Rosjanie określają osoby, które robią takie rzeczy jak reżyserka, mianem „pożytecznych idiotów”. Wiceminister przypomniał, że „ojkofobia” to niechęć do własnego kraju i rodaków.

– Stawiam tezę, że gdyby pani Agnieszka Holland miała możność wysłania filmu „Zielona granica” na jakiś międzynarodowy festiwal filmowy do Mińska albo do Moskwy, to zdobyłaby tam wszystkie nagrody – ocenił.