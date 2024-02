To koniec kariery politycznej duńskiego posła? Związał się z 15-latką, czym rozsierdził Duńczyków i kolegów z partii

Panika w duńskim Umiarkowaniu

Co więcej, sprawą zainteresowała się duńska policja. Śledczy badali, czy w tym przypadku nie doszło do złamania prawa. W tym czasie Fonseca przebywał na trwającym 2,5 miesiąca zwolnieniu lekarskim. Ustalono jednak, że brakuje uzasadnionych podejrzeń, że mogło dojść do uchybienia przepisom.

Duński polityk oszalał na punkcie nastolatki

Dla związku z nastolatką poświęcił karierę?

To, co są w stanie jednak zaakceptować rodzice wybranki Mike’a Fonseki, okazało się być nie do przełknięcia dla jego kolegów z sejmowych ław. Po zwolnieniu lekarskim bohater skandalu obyczajowego wrócił do pracy jako poseł niezależny. Wiadomo jednak, że nie do końca odpowiadał mu taki stan rzeczy, gdyż próbował akcesu do Socjaldemokratów, Liberałów czy Sojuszu Liberałów. Jednak ramiona wszystkich tych ugrupowań okazały się być przed Fonsecą zamknięte. Ostracyzm jest tym bardziej gorzki, jeśli wziąć pod uwagę, że przed ujawnieniem informacji o swoim związku Fonseca był w partii rządzącej rzecznikiem ds. wewnętrznych oraz kultury.

Źródło: dagens.com, o2.pl