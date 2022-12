Trójka z największym wzrostem wśród rozgłośni radiowych. Radio ZET na czele spadków

Trójka i Jedynka z pokaźnymi wzrostami

Z najnowszego badania Radio Track Kantar Polska, opracowanego przez portal Wirtualne Media, wynika, że wynik Trójki Polskiego Radia w stosunku do poprzedniego roku zwiększył się do 2,2 proc. Oznacza to awans rozgłośni z 12. na 11. lokatę.

Duży wzrost odnotowała również Jedynka Polskiego Radia, która zajmuje obecnie czwarte miejsce w zestawieniu. Udział stacji wzrósł o 0,5 pkt. proc. do 5 proc.

Wciąż wysoko w rankingu, bo na drugim miejscu, znajduje się Radio ZET z udziałem na poziomie 13,1 proc. Jednak to właśnie ta rozgłośnia względem fali wrzesień-listopad 2021 roku zanotowała spadek aż o 0,7 pkt. proc. - największy w zestawieniu.