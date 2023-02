Tromba nagrał love songa z okazji walentynek. "Trzymajcie kciuki, że odpowiedź, jaką usłyszę, to "tak""

Tromba nagrał love songa

Tromba to jeden z najpopularniejszych w ostatnich latach youtuberów. Sławę zyskał, dzięki udziałowi w projekcie "Ekipa" Karola Friza Wiśniewskiego. W okolicach wakacji nastąpił jednak rozłam w grupie. Mateusz Trąbka jako jeden z członków odłączył się od grupy i zaczął działać na własną rękę.

Youtuber, który poza twórczością w internecie, od jakiegoś czasu postawił na freak fighty i stoczył już walki na galach Fame MMA. Coraz częściej tworzyć również swoją muzykę.

Jego najnowsza propozycja jest jednak zupełnie inna od poprzednich piosenek. Z okazji walentynek postanowił nagrać miłosną piosenkę dla swojej ukochanej - Marcysi.

"Zawsze chciałem mieć kobietę, dla której będę mógł nagrać love songa, oddałem w tej piosence to ,co czuję i jestem z tego dumny, jaram się tym, co się dzisiaj wydarzy, widzowie" - wyznał w opisie utworu na YouTube.