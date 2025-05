Trzaskowski czy Nawrocki? Prof. Doliński: wynik II tury wyborów zależy od tego, gdzie uda się uzyskać wyższą frekwencję

"To jest kwestia zagłosowania na kandydatów antysystemowych. Tutaj zresztą Grzegorz Braun też się do tego grona wpisuje. Zauważmy, że właściwie po raz pierwszy mamy do czynienia z taką nową jakością, to znaczy z modą na głosowanie ani na tych, którzy są u władzy, ani na tych, którzy byli u władzy. Jest to moda na szukanie jakiegoś innego bytu. Szymonowi Hołowni to się niespecjalnie udało w poprzednich wyborach. Tym razem mamy to zdecydowanie bardziej nasilone" - ocenił prof. Doliński.