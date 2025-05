Nawrocki zrobił testy na obecność narkotyków! Znamy ich wyniki. Zaapelował do Trzaskowskiego. "Jak jest czysty, to nie ma się czego bać!"

Badanie na obecność narkotyków, to pokłosie afery z udziałem kandydata popieranego przez PiS. Karol Nawrocki podczas telewizyjnej debaty z Rafałem Trzaskowskim w pewnym momencie zakrył usta i nos, co wzbudziło podejrzenia. Okazało się, że używał snusa, czyli saszetkę nikotynową – co potwierdził jego sztab i on sam.