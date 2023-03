Utracone dzieła sztuki wracają do Polski. 26 grafik z kolekcji Jacoba Kabruna trafi do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Działa sztuki wracają do Polski

– Kolejne dzieła sztuki wracają do Polski, do Skarbu Państwa. To jest szczególnie sensacyjna sytuacja, ponieważ w tym tygodniu do MKiDN przyniesiono te grafiki. Oczywiście, kilka tygodni wcześniej były rozmowy. Grafiki są i wybitne i bardzo ciekawe, ponieważ to jest zestaw 26 grafik z kolekcji Jacoba Kabruna, kupca gdańskiego żyjącego na przełomie XVIII i XIX w., którego kolekcja była podstawą budowy kolekcji gdańskiego Muzeum Miejskiego, którego tradycje przejęło po II wojnie światowej Muzeum Narodowe w Gdańsku. Te grafiki wracają do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzisiaj podpiszemy odpowiednią umowę – ogłosił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.