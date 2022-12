Viki Gabor walczy z hejtem. Dostaje wrogie uwagi na temat swojego ubioru, wyglądu czy pochodzenia

Fala hejtu po wygranej w Eurowizji Junior

Jej sukces w Eurowizji 2019 r. wywołał falę hejtu na nastolatkę. Internauci zarzucali organizatorom Eurowizji, że Viki nie powinna wygrać konkursu, bo - ich zdaniem - nie jest Polką. Obrzucali też nastolatkę wyzwiskami. Miało dochodzić nawet do publicznego nawoływania "do polania romskiego dziecka ropą z kanistra i podpalenia go", a także do określania wokalistki "cyganką z Niemiec".