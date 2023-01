W końcu ujawniono przyczynę śmierci Leslie'ego Jordana. Zginął w wypadku? Znamy szczegóły

Audrey Hepburn to bez wątpliwości jedna z największych gwiazd kina lat 50. i 60. XX wieku. 20 stycznia 2023 roku minęło 30 lat od jej śmierci. Jak wygląda jej filmografia i jak prezentowała się w…

Teraz, dopiero ponad trzy miesiące od tamtego zdarzenia, biuro koronera podało rzeczywistą przyczynę zgonu amerykańskiego gwiazdora. Sam wypadek nie doprowadził do jego śmierci.

Po kilku miesiącach ujawniono przyczynę śmierci Leslie'ego Jordana

Oficjalną przyczyną śmierci aktora była nagła dysfunkcja serca i miażdżycowa choroba sercowo-naczyniowa. Ustalenia te przekazał koroner z Los Angeles w rozmowie z portalem "Us Weekly".

To właśnie ta choroba miała doprowadzić do utraty przytomności, a w efekcie do wypadku z udziałem Leslie'ego Jordana. W chwili śmierci aktor prowadził samochód w Los Angeles, kiedy nagle wjechał swoim swoim BMW w ścianę budynku. Został uznany za zmarłego już na miejscu zdarzenia.