W Parlamencie Europejskim przybędzie przyjaciół Putina. Czy to zmieni politykę UE wobec Ukrainy?

Parlament Europejski z liczniejszą prawicą

Oczekuje się za to bardzo dobrego wyniku prawicy. Partie należące do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) oraz grupy Tożsamość i Demokracja (ID), mogą po raz pierwszy zdobyć ponad jedną piątą mandatów. Prawica może wygrać w co najmniej sześciu krajach: Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Polsce i Włoszech. Na tydzień przed wyborami partie prawicowe prowadziły w sondażach w dziewięciu krajach UE (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Węgry, Włochy, Holandia, Polska i Słowacja) i zajmowały drugie lub trzecie miejsce w kolejnych dziewięciu krajach (Bułgaria, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Szwecja), według szacunków Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Jeśli prognozy się sprawdzą, udział prawicy w Parlamencie Europejskim może wzrosnąć do 25% (przewiduje się, że zdobędą 184 mandaty), podczas gdy partie centrolewicowe, liberalne i zielone stracą miejsca.