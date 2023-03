W Tel Awiwie można obejrzeć najstarszą Biblię. Zanim trafi na aukcję

Biblia ma trafić na aukcję

W maju księga trafi pod młotek w domu aukcyjnym Sotheby’s w Nowym Jorku. Jej sprzedaż może przynieść od 30 do 50 mln dolarów.

Codex Sassoon jest to najwcześniejszy zachowany rękopis zawierający wszystkie 24 księgi żydowskiego Starego Testamentu. Uważa się, że został stworzony około 1100 lat temu przez skrybę w Egipcie lub Lewancie.

Ponad 260 tys. Izraelczyków wyszło w sobotę na ulice Tel Awiwu i innych miast, by zaprotestować przeciwko rządowym planom reformy systemu sądownictwa. Manifestacje trwają już jedenasty tydzień z…

Wyjątkowy dokument historyczny

Biblia hebrajska, albo też Stary Testement, składa się z 24 ksiąg podzielonych na trzy części: Pięcioksiąg, Prorocy i Pisma. Jej tekst podlegał zmianom aż do wczesnego średniowiecza, kiedy to żydowscy uczeni, zwani masoretami, zaczęli tworzyć zbiór notatek, które go ujednolicały.