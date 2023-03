Izrael. Posłowie chcą karać więzieniem za propagowanie chrześcijaństwa. Jednoznaczna reakcja Netanjahu

Nawet dwa lata więzienia za propagowanie wiary w Jezusa. Propozycja izraelskich deputowanych

Zgodnie z projektem ustawy zgłoszonym przez Mosze Gafniego i Jaakowa Aszera z partii Zjednoczona Tora, karze podlegałyby wszystkie osoby, które przekonywałyby obywateli Izraela do zmiany przekonań religijnych. Nowa regulacja dotyczyłaby głównie działalności chrześcijańskich misjonarzy. W projekcie zaproponowano, by propagowanie wiary w Jezusa i Nowy Testament było zagrożone karą od jednego roku do dwóch lat pozbawienia wolności – powiadomił izraelski dziennik "Haarec".