Wielka gala urodzinowa z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej. Impreza w gwiazdorskiej obsadzie w Teatrze Wielkim

Ważna rola telewizji publicznej

Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podkreślił jak istotną rolę pełni nadawca publiczny. Dodał, że jubileusz 70-lecia Telewizji Polskiej to ewenement. "Oczywiście nie może ona konkurować z 90 latami Polskiego Radia, natomiast zmieniają się technologie i czasy, ale nie zmieniają się zadania" - mówił Witold Kołodziejski. Podkreślił, że są to zadania misji publicznej, których komercyjni nadawcy nigdy się nie podejmą, ponieważ są to rzeczy, na których się nie zarabia.

