Will Smith w pierwszym wywiadzie od pamiętnych Oscarów. Aktor uderzył komika w twarz. Mówi o "przerażającej nocy"

Will Smith z zakazem udziału w ceremonii

Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka

Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka

Amerykański komik Chris Rock wszedł na główną scenę w Dolby Theatre w Los Angeles, by wręczyć nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego. Zanim jednak ogłosił zwycięzcę, zaczął opowiadać dowcipy. Jeden z nich dotyczył Jady Pinkett Smith – żony Willa Smitha.

Rock nawiązał w żarcie do łysej głowy żony Smitha (co wynika z jej choroby). Dowcip musiał dotknąć znanego aktora. Smith wkroczył na scenę, wymierzył Rockowi policzek i powrócił na swoje miejsce.

Choć początkowo widzowie myśleli, że to ustawka, Smith rozwiał wszelkie wątpliwości, gdy wracając do stolika, krzyczał jeszcze do Rocka: "Nie wymawiaj imienia mojej żony swoją p*****oną gębą!". Sala zamarła. Przerwano na chwilę transmisję telewizyjną.