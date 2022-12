Wulgaryzmy i przekleństwa w historii polski. Zobacz, jak przeklinają inteligentni ludzie. Zaliczasz się do nich?

Historia wulgaryzmów polskich

Zjawisko i przekleństw i "brzydkich wyrazów" mających na celu obrażanie innych czy uzewnętrznienie agresji nie jest tylko cechą współczesności. Już w samych początkach cywilizacji i rozwoju języka powstawały formy wyrazowe, które miały mieć negatywnie nacechowany wydźwięk. Wiązać to można prawdopodobnie z wiarą ludzkości w moc słowa. Szczególnie tę rozpatrywaną pod kątem magicznym.

Przekleństwa i wulgaryzmy w starożytności

Mieszkańcy Mezopotamii wierzyli, iż przeklinanie to nie tylko słowny atak, ale realne, fizyczne osłabienie wroga. Uważano, iż odpowiednio wypowiedziane, konkretne słowo jest w stanie pozbawić innych sił witalnych i doprowadzić do złego samopoczucia. Konkretny wyraz zyskiwał zatem moc podobną do pchnięcia mieczem czy uderzenia pięścią.