Z Gwiazdami – Dlaczego rozpadł się Kabaret OT.TO? O powrocie gwiazd kabaretu. Filip Grudziński

Tym razem w programie Z Gwiazdami gościliśmy trio! Jakie trio? Otóż byli to: Wiesław Tupaczewski, Andrzej Tomanek oraz Ryszard Makowski z Kabaretu OT.TO! Gwiazdy opowiedzą o tym dlaczego ich zespół się rozpadł, co sprawiło, że powrócili i co sądzą o dzisiejszych kabaretach! Dowiemy się także o najnowszej płycie kabaretu! Zapraszamy więc do obejrzenia najnowszego odcinka Z Gwiazdami! Będzie muzycznie!