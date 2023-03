Z Gwiazdami - Katarzyna Butowtt - mój mąż mówił, że wyjście ze mną na ulicę to tak, jak z białym niedźwiedziem na łańcuszku Filip Grudziński

Katarzyna Butowtt – przyznaje się do tego, że nie wiedziała czym jest hejt do momentu, aż nie przeczytała komentarza w internecie na swój temat. W programie Adriana Majchrzaka, Katarzyna Butowtt – jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek trzech dekad w Polsce - opowiada dlaczego źle wspomina prowadzenie agencji modelek: "wtedy dbałam o pracę modelek. W momencie, gdy Klienci przychodzili nie mogli się zdecydować na żadną z dziewczyn mówili, że chcą mnie". Już za dwa tygodnie wchodzi do kin film, Katarzyny Rosłaniec "Jezioro Słone", w którym widzowie zobaczą Katarzynę Butowtt w roli dojrzałej mężatki, która postanawia chwycić "byka za rogi". A co to oznacza dla jej filmowej bohaterki? O kulisach powstawania filmu, pracy na rzecz Fundacji Dr Clown oraz nielogicznych decyzjach prezesów z branż reklamowych. Obejrzyjcie koniecznie!