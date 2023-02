Z Gwiazdami - Michał Kwieciński - trauma mojego bohatera polega na tym, że stracił on wszystkich, nie ma nikogo Filip Grudziński

Michał Kwieciński przyznaje się do tego, że jest dwustuprocentowym patriotą. W programie Adriana Majchrzaka, Michał Kwieciński – reżyser i scenarzysta filmu „Filip” - opowiada o kulisach i powodach, dla których zrezygnował z lukratywnej posady w Nowym Jorku, na rzecz produkcji filmowych. Opowiada widzom programu o prywatnych emocjach, głównego bohatera jego filmu, czyli Eryka Kulmy. „Filip” to nie jest film smutny, nie jest depresyjny, on nie jest ofiarą systemu, przynajmniej stara się nie być. Bardzo dobrze wygląda, ćwiczy na siłowni, biega na dużej sali balowej. Chce dobrze wyglądać, chce nie wyglądać, jak ofiara systemu nazistowskiego, tylko ktoś - kto z tym walczy - w taki fizyczny sposób, że nie poddajemy się fizycznie. Ten film nie jest o losie biednego Żyda, który cierpi we Frankfurcie, mimo tego, że cierpienie jest dużo głębsze, niż można było sobie wyobrażać. Obejrzyjcie koniecznie!