Z Gwiazdami - Mikołaj „Miko" Marczyk - zadaniem sportowców jest zainteresowanie innych naszą historią

Z Gwiazdami - Mikołaj „Miko” Marczyk. - jako nastolatek poszukiwałem czegoś, do czego mógłbym mieć predyspozycje. Wydawało mi się, że jeżeli będę miał jakiś talent, to będę mógł to robić na poziomie zawodowym. Zawsze chciałem robić coś, ponad przeciętnie. Próbowałem różnych sportów - wyjaśnia kierowca rajdowy zespołu ŠKODA Polska Motorsport, najmłodszy w historii Rajdowy Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej, podopieczny ORLEN Team. Obejrzyj wywiad, z którego dowiesz się, co stanowi dla Mikołaja bazę i fundament do uprawiania, zawodowego sportu.