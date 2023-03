Z Gwiazdami – Tomasz Kammel – ma patent na spędzanie wolnego czasu bez kontrowersyjnego napięcia OPRAC.: Filip Grudziński

Tomasz Kammel, prezenter telewizyjny, dziennikarz – to był przypadek, że trafiłem do radia. Kolega prowadził w małym lokalnym radiu programy, gdzie był prezenterem i prowadzącym. Poprosił, żebym zdjął mu z pleców zapowiadanie. W ten sposób trafiłem przed mikrofon. To był klasyczny przypadek… W programie Adriana Majchrzaka opowiada, że w domu rodzinnym, od dziecka był artystą. Był głośny i dużo gadał, a mówienie jest jego domeną od najmłodszych lat. - Stawiam na kompetencje w danym obszarze. Zdałem sobie sprawę z tego, do czego jest mi najbliżej, na czym się znam i w czym chcę się rozwijać. Im więcej ludzi przed sceną, tym lepiej. Z wykształcenia jestem nauczycielem i zawodowo też. Właściwie od samego początku trwania mojej medialnej kariery, równolegle uczę ludzi, komunikacji i wystąpień publicznych. Z programu dowiecie się, jakie patenty na spędzanie wolnego czasu ma Tomasz Kammel oraz w jaki sposób, poradził sobie z sączącą się mową nienawiści w internecie. Koniecznie obejrzyjcie! https://www.facebook.com/pytanienasniadanie https://www.facebook.com/tvphd/