Zarobki freelancerów. Ile zarabiają programista, tłumacz, copywriter?

W analizie platformy dla freelancerów i zleceniodawców Useme wzięto pod uwagę sześć branż: copywriting i social media, grafikę i projektowanie 3D, usługi multimedialne (video, animacja, fotografia), usługi IT, usługi webdeveloperskie (dot. stron i sklepów online) oraz tłumaczenia.

Największa część wolnych strzelców, 27 proc. specjalizuje się w copywritingu i mediach społecznościowych". Najwyższy odsetek freelancerów z wyższym wykształceniem pracuje jako tłumacze (96 proc.). Tuż za nimi plasują się copywriterzy (76 proc). Jak podkreślono, w pozostałych branżach większe znaczenie od wykształcenia ma często portfolio potwierdzające zdobyte umiejętności.

W branżach technicznych często bardziej od studiów kierunkowych liczą się samodzielnie nabyte umiejętności oraz indywidualny warsztat i to one są głównym czynnikiem decydującym o zarobkach czy liczbie realizowanych zleceń, w tym tych długoterminowych. Dotyczy to takich dziedzin, jak programowanie, prace deweloperskie, grafika czy multimedia – zauważył prezes Useme Przemysław Głośny.