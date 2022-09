Zarobki prezesów państwowych spółek zmalały. Oto kwoty i zestawienia

Kluczowy wpływ na poziom zarobków prezesów i zarządów w spółkach Skarbu Państwa ma tzw. ustawa kominowa. Przed rokiem 2016 obowiązywała tzw. stara ustawa kominowa, która w założeniach miała ograniczać zarobki w zarządach spółek Skarbu Państwa do poziomu maksymalnie sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Posłowie PSL proponują, by w przyszłym roku obniżyć o połowę wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych spółek kontrolowanych przez państwo. Projekt zmiany ustawy w tej sprawie właśnie wpłynął do Sejmu.…

Drugą istotną wadą starej ustawy kominowej było to, że wiele dużych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nie podlegało pod jej przepisy. Wynikało to z faktu, że aby spółka była objęta ustawą, Skarb Państwa powinien posiadać w niej co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji.