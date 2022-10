Złoża miedzi w Nowej Soli. Miraże „drugiego KGHM-u” i lubuskiego Eldorado

Co pewien czas jesteśmy bombardowani z różnych stron informacjami o odkryciu kolejnych „potężnych złóż surowców”. W poważnych i mniej poważnych mediach co rusz pojawiają się krzykliwe tytuły i podane w sensacyjnym tonie materiały, których autorzy przekonują, że Polska za chwile może stać się „drugą Zatoką Perską”, „trzecią Arabią Saudyjską” lub w najgorszym razie nasze złoża pozwolą nam konkurować z Norwegami i trwale zmienić układ sił w Europie. Teksty te zazwyczaj pełne są także oskarżeń, coraz częściej utrzymanych w dezinformacyjnym tonie, mających przekonać Czytelników, że pewne „ciemne siły” nie chcą dopuścić do eksploatacji złóż, lub co gorsza „położyć na nich (obcą) rękę”. W takim sensacyjno - oskarżycielskim tonie utrzymany jest także wywiad ze Stanisławem Speczikiem, dyrektorem generalnym kanadyjskiej spółki Miedzi Copper Corp, który na początku bieżącego tygodnia ukazał się w serwisach Bloomberg Business i Onet.