Żony piłkarzy na mundialu 2022 w Katarze. Smolarek wspomina, jak potraktowano jego partnerkę. "Miejscowe kobiety gwizdały"

Mundial 2022. Dziś mecz polskiej reprezentacji

Cieniem na święto piłki nożnej kładą się liczne kontrowersje związane z organizacją wydarzenia w Katarze. Jeszcze przed turniejem organizatorowi wytykano łamanie praw człowieka, nietolerowanie osób LGBT+ i niewolniczą pracę podczas budowy stadionów, gdzie miało zginąć nawet 6,5 tys. robotników. Mimo to, nie brakuje chętnych, aby zobaczyć mundial 2022 na żywo.

David Beckham nie poszedł w ślady innych gwiazd i nie odmówił współpracy przy promowaniu mundialu w Katarze. Były piłkarz znalazł się w ogniu krytyki, ale zrekompensować mu to może aż 277 mln dolarów,…

Anna Lewandowska już w Katarze

Smolarek wspomina jak arabskie kobiety potraktowały jego żonę

Euzebiusz Smolarek od 2002 do 2010 roku był reprezentantem Polski. W 2011 roku, po rozwiązaniu kontraktu z Polonią Warszawa, trafił do katarskiego klubu Al-Khor. Piłkarz w rozmowie z WP Sportowe Fakty wrócił pamięcią do czasu spędzonego w Katarze.