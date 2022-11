Zwrot towaru kupionego przez internet. Sprawdź, jakie masz prawa jako konsument

Jednym z praw, które przysługują konsumentom w internecie, jest prawo do odstąpienia od umowy (zakup czegokolwiek przez internet jest w sensie prawa zawarciem umowy kupna-sprzedaży). Sprawa podstawowa to oczywiście termin zwrotu, czyli czas, jaki mamy na odstąpienie od umowy zakupu. W przypadku zakupów internetowych (to znaczy umów kupna zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), możemy odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. Co istotne, przy rezygnacji z dokonanego już zakupu nie trzeba podawać przyczyny.