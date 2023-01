54 lata temu ukazał się debiutancki album Led Zeppelin. Zespół uwielbia Iga Świątek, za to nie zna go Tomasz Lis

Iga Świątek przyznała, że słuchała rockowej grupy „Led Zeppelin”, zanim zagrała heavymetalowy pokaz w półfinale French Open.

– Staram się traktować każdy mecz w ten sam sposób, a jeśli zdaję sobie sprawę, że jest to jeden z najważniejszych meczów sezonu, to mnie stresuje. Więc po prostu słucham muzyki – „Led Zeppelin”, naprawdę mnie nakręca – i używam wszystkiego, co może mi pomóc. Jest kilka zespołów, których słucham przed meczami. „Led Zeppelin”, „AC/DC” i „Guns N’Roses”, zawsze byli tą trójką, która była naprawdę idealna do sytuacji. Więc używam muzyki, aby mieć coś, co sprawi, że mój mózg będzie zajęty i zrelaksowany przed meczem. Ale także, gdy chcę być bardziej energiczna, to naprawdę mi pomaga – przyznała 21-latka.