Anna Lewandowska wróciła do Kataru. Zabrała ze sobą córki. Lewandowskiemu kibicuje mocna ekipa

Lewandowska wróciła do Kataru. Przywiozła wsparcie

Dziś Anna Lewandowska opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z córkami. Cała trójka jest już w Katarze, gdzie kibicuje polskiej reprezentacji w meczu z Argentyną.

Zarówno żona polskiego napastnika, jak i ich córki, są ubrane w koszulki z dziewiątką i nazwiskiem Lewandowskiego na plecach.

"Back in Qatar. Here we go - special forces to cheer for Poland" - napisała po angielsku w opisie do zdjęcia.