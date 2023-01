Anna Popek o swoich problemach ze zdrowiem. Prezenterka usłyszała diagnozę. Co to za choroba?

Anna Popek w pewnym momencie swojego życia zaczęła zmagać się z sennością, utratą energii i spadkiem formy.

Choć na początku myślała, że w odzyskaniu energii pomoże jej wypicie kilku kaw dziennie, przyczyna okazała się dużo poważniejsza. Po konsultacji z lekarzem i badaniach krwi wyszło na jaw, że Popek grozi poważna choroba.

- Moją czujność wzbudziły sytuacje, kiedy w ciągu dnia traciłam energię. Nagle robiłam się bardzo senna. Często musiałam ratować się kawą, co też nie działało w dłuższej perspektywie. Brakowało mi chęci do działania. Wtedy poszłam do lekarza - przyznała.