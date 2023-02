Bali się go zarówno Niemcy jak i Rosjanie. Mija 70 lat od egzekucji generała Augusta Emila Fieldorfa pseudonim „Nil”

Dezerter armii austriackiej

Od początku I wojny światowej był żołnierzem Legionów. Po kryzysie przysięgowym wcielono go do armii austriackiej, z której na froncie włoskim zdezerterował i wrócił do Krakowa, gdzie natychmiast włączył się w tworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w walkach o niepodległość Polski w szeregach 1 Pułku Piechoty Legionów, z którym walczył w kampanii Wileńskiej i na Łotwie, w wyprawie kijowskiej i bitwie białostockiej.

Wojnę obronną we wrześniu 1939 roku odbył jako dowódca 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego 12 Dywizji Piechoty. Po jej rozbiciu w bitwie pod Iłżą przekradł się do Krakowa, a następnie przez Słowację i Węgry przedostał się do Francji, by w stopniu pułkownika wstąpić do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po klęsce Francji ewakuował się do Anglii.

Latem roku 1940 Emil Fieldorf został mianowany pierwszym emisariuszem londyńskiego rządu i naczelnego wodza na kraj. Przez Afrykę, Stambuł, Belgrad i Budapeszt przedostał się do Warszawy. Tu zaangażował się w działalność Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej.