Bartosz Jurecki specjalnie dla nas: Wszystko jest sprawa otwartą!

We wtorek Związek Piłki Ręcznej ogłosił, że na poprowadzi pan reprezentację Polski w dwóch meczach eliminacji do mistrzostw Europy z Francją, 8 i 11 marca. Jak doszło do nominacji pana na stanowisko tymczasowego selekcjonera kadry?

Nie spodziewałem się tego. W poniedziałek postanowiono, że Patryk Rombel nie będzie dłużej trenerem kadry i propozycja powierzenia mi tej roli, poprowadzenia kadry w meczach z Francją pojawiła się bardzo szybko. Po chwili zastanowienia się, podjąłem decyzję, że podejmę się tej próby. Nominacja jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, zrobieniem kolejnego kroku na przód w pracy trenera i bez wątpienia wielkim zaszczytem.

Jest możliwe, że Bartosz Jurecki nie będzie tylko tymczasowym selekcjonerem i pozostanie trenerem reprezentacji Polski na dłużej?

Wszystko jest sprawą otwartą. Na ten moment poprowadzę reprezentację w dwóch meczach. Nie raz powtarzałem, że moim marzeniem jest bycie selekcjonerem pierwszej reprezentacji, więc nie kryję, że jestem zainteresowany dłuższą pracą z kadrą. Nie mówię teraz definitywnie tak, nie mówię też nie w kwestii mojej przyszłości z reprezentacją. Wszystko będzie się rozwijało w czasie.