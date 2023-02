Fernando Santos organizuje się w PZPN i wybiera mieszkanie. Rzecznik PZPN specjalnie dla nas: Wszystkie zobaczy osobiście

Fernando Santos przyjechał we wtorek do Warszawy, by na dobre rozpocząć pracę z reprezentacją Polski. Jak wygląda harmonogram najbliższych dni portugalskiego szkoleniowca?

Fernado Santos właśnie się organizuje. W środę prze południem pojawił się ze swoimi najbliższymi współpracownikami w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wybiera gabinet i pomieszczenia w których będzie pracował. Jest też dużo papierkowej roboty i załatwiania formalności. Na czwartek ma zaplanowane spotkanie z prezesem związku Cezarym Kuleszą.

Wiadomo już gdzie zamieszka w stolicy Fernando Santos?

Decyzja jeszcze nie zapadła. Selekcjoner ma do wyboru kilka zaproponowanych przez nas mieszkań. Do każdego z nich uda się osobiście i podejmie ostateczną decyzję. Wiadomo, że jak każdy z nas chciałby się dobrze czuć się w swoim nowym miejscu zamieszkania.

Na jakim etapie jest sprawa wyboru asystentów selekcjonera reprezentacji? Ilu jest kandydatów, czy to będą trenerzy z Polski?

Między innymi o tym Fernando Santos będzie rozmawiał w czwartek z prezesem Cezarym Kuleszą. Być może wtedy też zapadną wstępne decyzje. Na ten moment trwają rozmowy, konkretów jeszcze nie ma.