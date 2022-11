Bortniczuk: - Jestem przekonany, że Robert Lewandowski odpowiednio przepracował karnego i w meczu z Arabią ucieszy nas bramkami! Adam Godlewski

- Myślę, że Robert Lewandowski odpowiednio przepracował tego niestrzelonego karnego i przeciw Arabii Saudyjskiej zobaczymy Roberta w jego najlepszym wydaniu i najwyższej formie - twierdzi minister sportu, Kamil Bortniczuk. Sylwia Dąbrowa

Minister sportu Kamil Bortniczuk miał okazję na żywo, w Katarze, oglądać początek piłkarskich mistrzostw świata. I pierwszy występ Biało-Czerwonych w mundialu. Przed drugim – do kraju wezwały go obowiązki, ale po tym, co zobaczył w ekipie Czesława Michniewicza pozostaje wielkim optymistą przed konfrontacją reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską.