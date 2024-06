Były oficer GROM i pełnomocnik MON oburzony po śmierci żołnierza. "To są nasi chłopcy"

- Nie ma usprawiedliwienia dla mnie, że się kogoś zakuwa w kajdanki. Przecież ten żołnierz normalnie przychodzi do pracy, normalnie można z nim porozmawiać i go wyprowadzić, nie jest nikim niebezpiecznym. To są nasi żołnierze - nasi chłopcy i nasze dziewczyny - którzy są na granicy i zasługują na szacunek. Powinniśmy na nich patrzeć z wyrozumiałością. Tam są prowadzone działania bojowe, tylko w trakcie pokoju, o tym trzeba pamiętać - dodawał.