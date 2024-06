Tragiczne informacje. Nie żyje żołnierz raniony przez nielegalnego migranta na granicy

Nie żyje żołnierz raniony przez migranta

Migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, ugodził żołnierza - przekazał we wtorek rano wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek (KO). Dowództwo…

Szef MON i premier pożegnali zmarłego żołnierza

Będzie sekcja zwłok nieżyjącego żołnierza

Zmiana kwalifikacji czynu?

Pytany o ewentualną zmianę kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zabójstwo zaznaczył, że obecnie nie jest to przewidywane. – Zmiana uzależniona jest od wyników sekcji zwłok, przy czym sekcja zwłok to jedno, bo prawdopodobnie potrzebne będą do tego również inne badania. Dopiero finalna opinia lekarska z sekcji zwłok będzie stanowiła podstawę wysnucia określonych podstaw do ewentualnej zmiany kwalifikacji czynu, czyli czy będziemy mieli do czynienia z usiłowaniem zabójstwa, które skutkowało ciężkim uszkodzeniem ciała, które z kolei skutkowało śmiercią, czy też innej kwalifikacji – podkreślił. Dodał, że w tym zakresie uzyskanie opinii jest kluczowe dla dalszego toku postępowania.