Polscy żołnierze skuci kajdankami na granicy? Onet pisze o fatalnej atmosferze w jednostce. Reaguje MON i prokuratura

Żołnierze wsparcia potraktowani jak przestępcy

Dziennikarze Onetu Marcin Wyrwał i Edyta Żemła dotarli do środowiska żołnierzy, którzy służyli na granicy z Białorusią w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Opowiedzieli oni, że po incydencie z przełomu marca i kwietnia w wojsku wrze.

Żołnierze mają pretensje do dowódców za to, jak potraktowano trzech żołnierzy, którzy około dwa miesiące temu uczestniczyli w powstrzymaniu agresywnej, kilkudziesięcioosobowej grupy nielegalnych migrantów, którzy próbowali przedrzeć się przez granicę do Polski.