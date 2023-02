Dawid Kubacki nie wystartuje na MŚ w Planicy? Niepokojący komunikat!

Dawid Kubacki pojechał do Planicy z wielkimi nadziejami na wywalczenie medalu na średniej skoczni. W 2019 roku został mistrzem świata w Seefeld. Polak dysponuje bardzo dobrym odbiciem, jest zaliczany do jednego z głównych faworytów do walki o medale. Niestety, wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata dopadły problemy zdrowotne, jego występ w sobotnim konkursie na średniej skoczni stoi pod znakiem zapytania.