Dekalog” w Teatrze Narodowym – moralitet bez łatwych odpowiedzi

Teatr Narodowy porwał się na „Dekalog” Krzysztofa Piesiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego. To, przypomnę, serial telewizyjny złożony z 10 odcinków, pokazywany w latach 1989-1990. Dwa filmy „Krótki film o miłości” i „Krótki film o zabijaniu” nim stały się jego odcinkiem 5 i 6, były wcześniej wyświetlane w kinach. Tu zaś całość stała się tworzywem trzygodzinnego spektaklu.

Czego się bałem?

Idąc na premierę, miałem wątpliwości. Pierwsza, czy to jest w ogóle do przekształcenia w materię teatralną. I jak pomieścić w jednym widowisku te wszystkie, jakże różnorodne historie ilustrujące wyzwania moralne wynikłe z 10 przykazań? Każda z tych przypowiastek była sama w sobie splątana, nieprosta, mnożąca wątpliwości. Może więc dojdzie do selekcji? Ale co zostanie wybrane i kosztem czego?

Wątpliwość druga, co z tym zrobi duet: reżyser Wojciech Faruga i dramaturżka Julia Holewińska, których kojarzę jednak z wrażliwością progresywną, ze skłonnością do ideowych, jeśli nie ideologicznych manifestów?