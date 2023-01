Dlaczego Orlen postawił na AlphaTauri? Już plasuje się w 30-tce najbardziej rozpoznawalnych sponsorów F1. I ma szansę na kolejny wzrost!

Dlaczego Orlen będzie w najbliższym sezonie sponsorem Scuderia AlphaTauri? I dlaczego poczytujecie to za sukces?

Po czterech latach obecności w Formule 1 Orlen plasuje się na 30. miejscu wśród 100 najbardziej widocznych sponsorów tego sportu. Wiele innych globalnych marek, znacznie dłużej obecnych w F1, jest daleko za nami. AlphaTauri zajmuje miejsce w czołowej dziesiątce tej klasyfikacji, więc dzięki tej współpracy jest ogromna szansa na kolejny wzrost naszej rozpoznawalności – mówi Agata Pniewska, dyrektor biura marketingu sportowego, sponsoringu i eventów w Orlenie. – Już samo pozostanie w F1 - przy takich warunkach, jakie dzisiaj dyktuje ta dyscyplina - nie jest łatwe. A jeśli dodamy do tego, że uwiarygodniliśmy się jako marka w ciągu czterech ostatnich lat współpracy, to możemy mówić o sukcesie. Firma zaczyna być bardzo mocna w padoku i jest wiarygodnym partnerem dla innych zespołów, które chcą z nami współpracować. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w bardzo krótkim czasie udało nam się dopiąć ten kontrakt.