Dostał nowy dom, kilka lat później rzucił się pod pociąg. Katarzyna Dowbor wspiera 21-latka Małgorzata Puzyr

Katarzyna Dowbor wspiera uczestnika programu "Nasz nowy dom", który podjął próbę samobójczą. Chłopak stracił nogę fot. waldemar wylegalski/polska press

Mateusz Szmajduch kilka lat temu był jednym z bohaterów programu "Nasz nowy dom", którego twarzą jest Katarzyna Dowbor. Niestety problemy skłoniły go do próby samobójczej. 21-latek stracił nogę. Gwiazda wspiera go w trudnych chwilach.