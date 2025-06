Jej wpływ wykracza poza dziennikarstwo, co stawia ją w roli centralnej postaci w rosyjskiej wojnie informacyjnej. Jej komentarze pojawiają się pośród debat na temat potencjalnej dostawy przez Niemcy rakiet Taurus na Ukrainę, co mogłoby zwiększyć zdolność Kijowa do uderzenia głęboko na terytorium Rosji.