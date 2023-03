Dzieci Williama i Kate na koronacji króla Karola III. Dostaną bardzo ważne zadanie. To się wydarzy po raz pierwszy w historii

Brytyjskie media żyją już koronacją króla Karola III . Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 6 maja, w Opactwie Westminsterskim. Do opinii publicznej co jakiś czas wypływają nowe informacje związane z ceremonią.

Wciąż nie wiadomo, czy książę Harry i Meghan Markle pojawią się na koronacji króla Karola III. Choć dostali zaproszenie, to mają swoje żądania wobec rodziny królewskiej. Czego oczekują?

Dzieci Williama i Kate na koronacji Króla Karola III. Tego jeszcze nie było

Niedawno ogłoszono, że podczas koronacji ważną rolę odegra książę George. Teraz okazuje się, że nie będzie musiał zmierzyć się ze swoją rolą sam - będzie mu towarzyszyć rodzeństwo: księżniczka Charlotte i książę Louis.

Jak donosi "The Times", we trójkę zrobią coś, co wcześniej nie było dozwolone. Kiedy nowo koronowany król Karol III opuści opactwo Westminster ze swoją żoną królową Kamilą, George, Charlotte i Louis będą im towarzyszyć.