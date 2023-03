Obecność księcia Harry'ego i Meghan Markle na koronacji króla Karola III. Pojawiła się lista żądań

Koronacja Karola III. Szykuje się wielkie wydarzenie

Koronacja Karola III odbędzie się w sobotę, 6 maja, w Opactwie Westminsterskim. Wydarzenie to ma ponad 900-letnią tradycję i jest bardzo wyczekiwane przez brytyjską społeczność. Do opinii publicznej co jakiś czas wypływają nowe informacje z tym związane.

Media próbują dowiedzieć się m.in., czy na uroczystości pojawi się młodszy syn monarchy. Książę Harry i Meghan Markle w ostatnich miesiącach mocno poróżnili się z rodziną królewską. Podzielili się prywatnymi historiami w dokumencie Netfliksa "Harry i Meghan", później, w autobiografii "Spare" i licznych wywiadach promujących książkę, książę przywoływał kontrowersyjne sytuacje z przeszłości. Można było odnieść wrażenie, że wszystkie działania Sussexów uderzały w wizerunek royalsów.