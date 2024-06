Euro 2024: Dlaczego Mbappe uważa, że jest trudniejsze od mistrzostw świata?

Mbappe przyznaje, że przegrane Euro 2020 było dla niego turniejem, z którego wyciągnął najwięcej nauki.

– W 2018 roku nie nauczyłem się niczego, ponieważ od razu zdobyłem trofeum. Nie uczysz się wygrywając. Ponieśliśmy porażkę w Euro 2020. Pomogło mi to w kolejnych mistrzostwach świata. Euro 2020 to turniej, na którym nauczyłem się najwięcej. To trudne, ale to Euro naprawdę mi pomogło. Mam uczucia odwetowe. Wciąż mam coś do pokazania na Euro. To ekscytujące i wymagające wyzwanie – zarówno indywidualne, jak i zespołowe.