Fani martwią się o Dorotę Szelągowską. Na jej Instagramie pojawił się niepokojący post. Co się u niej dzieje?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że jej matka, Katarzyna Grochola, walczy z rakiem płuca. Na początku stycznia Szelągowska opublikowała też na Instagramie długi post, w którym wspomina m.in. o złych chwilach, które spotkały ją w 2022. Pisze o nowotworze jajnika, który sprawił, że Wielkanoc spędziła w szpitalu.

"To był tak dziwny rok, że nawet nie umiem go podsumować. Paru rzeczy się w nim pozbyłam. Na przykład lęku przed lataniem, co poskutkowało 29 powietrznymi przeprawami, oraz nowotworu jajnika, którego skutkiem była Wielkanoc w szpitalu" - podzieliła się z fanami.