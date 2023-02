Filip Chajzer chciał lecieć do Miami. Nie wpuszczono go na pokład samolotu. Zobacz, kto mu towarzyszył Małgorzata Puzyr

Samolot do Miami odleciał, a Filip Chajzer został na lotnisku. Co poszło nie tak? fot. sylwia dabrowa / polska press

Filip Chajzer chciał wylecieć ze swoją partnerką na urlop do Miami. Odmówiono mu jednak wejścia na pokład. Co stało się na lotnisku i czy to oznacza, że dziennikarz jednak nie rozstał się z dużo młodszą narzeczoną?