Marcin Prokop o "kneblowaniu" Dody w TVN. Piosenkarki nie dopuszczono do głosu na gali Bestsellery Empiku

Doda nie mogła zabrać głosu. Zeszła ze sceny

We wtorek 7 lutego odbyła się tegoroczna gala rozdania nagród Bestsellery Empiku. Jednym z wyróżnionych filmów okazały się "Dziewczyny z Dubaju", wyreżyserowane przez Marię Sadowską. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, była producentką kreatywną tego obrazu. Obie panie wyszły na scenę, by odebrać statuetkę, jednak piosenkarce odmówiono możliwości przemówienia do publiczności. Chwilę później zdezorientowana gwiazda zeszła ze sceny.