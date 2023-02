Dawid Ogrodnik kpi z Marii Sadowskiej. Reżyserka nagrodzonych "Dziewczyn z Dubaju" odpowiada aktorowi. To jej zawdzięcza ważną nagrodę? Małgorzata Puzyr

Dawid Ogrodnik pokusił się o złośliwy komentarz wobec Marii Sadowskiej. Reżyserka nie pozostała dłużna fot. sylwia dabrowa / polska press

Dawid Ogrodnik podczas rozdania Bestsellerów Empiku zakpił z reżyserki filmu "Dziewczyny z Dubaju". W złośliwy sposób odniósł się do treści jej przemówienia. Sadowska odpowiedziała na jego przytyk. Wypomniała mu m.in., że to ona przyczyniła się do tego, że mógł cieszyć się z ważnej nagrody.