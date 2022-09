Fuzja Orlenu i PGNiG. Jak zagłosowali akcjonariusze płockiego koncernu podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia?

Dodatkowo uchwała przewiduje, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostaje podwyższony o ponad 668 mln zł - do 1,451 mld zł w drodze emisji 534 494 124 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zostaną one przyznane akcjonariuszom PGNiG we wskazanej proporcji. Akcje te będą dopuszczone do obrotu na giełdzie.